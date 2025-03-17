Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές και ΜΑΤ έξω από την παράσταση του Ζαραλίκου - Ένταση, χημικά και προσαγωγές - Δείτε βίντεο

Την ώρα που οι θεατές έμπαιναν στον χώρο, ορισμένοι διαδηλωτές προσπάθησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό - Τρεις προσαγωγές

Θεσσαλονίκη

Ένταση σημειώθηκε έξω από το Θέατρο Αριστοτέλειον στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στην παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου.

Την ώρα που οι θεατές έμπαιναν στον χώρο, ορισμένοι διαδηλωτές προσπάθησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό φραγμό, με αποτέλεσμα να γίνουν τρεις προσαγωγές.

Η παράσταση περιλαμβάνει εμφάνιση του Χριστόφορου Ζαραλίκου σε ρόλο που παραπέμπει στον Ιησού Χριστό.

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: GrTimes.gr

