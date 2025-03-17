Ένταση σημειώθηκε έξω από το Θέατρο Αριστοτέλειον στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στην παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου.

Την ώρα που οι θεατές έμπαιναν στον χώρο, ορισμένοι διαδηλωτές προσπάθησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό φραγμό, με αποτέλεσμα να γίνουν τρεις προσαγωγές.

Η παράσταση περιλαμβάνει εμφάνιση του Χριστόφορου Ζαραλίκου σε ρόλο που παραπέμπει στον Ιησού Χριστό.

Δείτε βίντεο:

