Έδειραν και λήστεψαν 25χρονο στη Θεσσαλονίκη γιατί αρνήθηκε να γίνει διακινητής μεταναστών

Όταν ο 25χρονος αρνήθηκε την εργασία που του πρόσφεραν, τον απείλησαν με πιστόλι, του αφαίρεσαν το ποσό των 800 ευρώ και προσωπικά του έγγραφα ενώ παράλληλα απαίτησαν να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ