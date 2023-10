Θεσσαλονίκη: Απολογούνται οι πέντε κατηγορούμενοι για την ποσότητα «μαμούθ» των 585 κιλά κοκαΐνης Ελλάδα 10:04, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί ποτέ στη Θεσσαλονίκη - Κάποια από τα δέματα με τα ναρκωτικά υπήρχε το σήμα της σβάστικας