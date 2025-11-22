Θεσσαλονίκη: 22χρονος έφαγε σούσι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αδιαθεσία ένιωσε ένας 22χρονος μετά από κατανάλωση σούσι στη Θεσσαλονίκη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε προσβληθεί από το εντερικό παράσιτο «Anisakis».

Οι γιατροί, αρχικά, προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση, όπως μετεδωσε η ΕΡΤ, αφού οι πρώτες εξετάσεις του έδιναν την εικόνα πιθανής νεοπλασίας, αλλά στη συνέχεια διαπίστωσαν την ύπαρξη του συγκεκριμένου παρασίτου, του χορήγησαν αντιβιοτική αγωγή και πλέον ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο παράσιτο, το οποίο ανιχνεύεται σε ωμά ψάρια και κρέατα, εντοπίζεται στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

