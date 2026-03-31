Τέμπη: Βίντεο με τη νέα δικαστική αίθουσα της Λάρισας - Προστέθηκαν θέσεις

Βίντεο από τη δικαστική αίθουσα της Λάρισας όπου προστέθηκαν νέες θέσεις ενόψει της αυριανής συνεδρίασης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Συγγενείς των θυμάτων και δικηγόροι είχαν εκφράσει έντονα τη διαμαρτυρία τους για τη χωρητικότητα, με τις δικαστικές αρχές να προχωρούν σε τροποποιήσεις της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διεξάγεται η δίκη.

Οπως είχε γράψει χθες η Καθημερινή, ο χώρος του φουαγέ και της κυρίας δικαστικής αίθουσας ενοποιήθηκαν, με το γκρέμισμα των ενδιάμεσων τοίχων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο χώρος της κύριας αίθουσας από εμβαδό 283,75 τ.μ., απέκτησε εμβαδό 366,33 τ.μ., όπου προστέθηκαν και επιπλέον καθίσματα.

Εικόνες από τη δικαστική αίθουσα της Λάρισας pic.twitter.com/IEI1NkzcGE — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) March 31, 2026

Το θέμα της καταλληλόλητας της αίθουσας είχε απασχολήσει ιδιαίτερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στην πρώτη συνεδρίαση. Κατά την έναρξη της διαδικασίας και μόλις έγινε αντιληπτό ότι δεν χωράνε όλοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι δικηγόροι, οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας προέβαλαν τις ενστάσεις τους για την συνέχεια της δίκης στη συγκεκριμένη αίθουσα.

Πηγή: skai.gr

