Γυναίκα υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, χωρίς τελικά να έχει καρκίνο

Ένα σοβαρό περιστατικό ιατρικού λάθους έρχεται να αναδείξει τα κενά και τις αδυναμίες του συστήματος υγείας.

Το 2022, μια 56χρονη νοσηλεύτρια διαγνώστηκε λανθασμένα με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή, καθώς και αφαίρεση λεμφαδένων. Ωστόσο, εκ των υστέρων αποδείχθηκε πως η διάγνωση ήταν εσφαλμένη.

Η γυναίκα προχώρησε σε αγωγή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε βάρος δύο γιατρών και του νοσοκομείου, διεκδικώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη, αλλά και για τα έξοδα αποκατάστασης.

Ιδιαίτερα τραγικό είναι το γεγονός ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν καλύπτει την αποκατάσταση, καθώς πλέον δεν υπάρχει διάγνωση καρκίνου. Η ίδια μίλησε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για τη σοκαριστική της ιστορία.

