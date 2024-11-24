Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και με συμμετοχή που ξεπέρασε τις 70.000 (70.152 συνολικά) η διαδικασία της ψηφοφορίας για νέο αρχηγό στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η αυξημένη, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, προσέλευση, οδήγησε την εφορευτική επιτροπή να αποφασίσει το κλείσιμο των καλπών με μία ώρα παράταση, στις 20:00, αντί για τις 19:00.

Οι 4 υποψήφιοι πρόεδροι, Απόστολος Γκλέτσος, Παύλος Πολάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Νικόλας Φαραντούρης αναμένουν τα αποτελέσματα, ώστε να γνωρίζουν αν θα κριθεί από την πρώτη Κυριακή η «μάχη», ή αν υπάρξει δεύτερος γύρος, ποιοι θα είναι οι διεκδικητές του προεδρικού θώκου.

Πρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει το 50% συν μία ψήφο των εγκύρων ψηφοδελτίων, χωρίς σε αυτά να προσμετρώνται τα λευκά. Εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει επαναληπτικός γύρος την επόμενη Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι από τις 70.152 πολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία, οι περίοου 11.000 ήταν νέες εγγραφές.

