Αναβολή επ' αόριστον στη δίκη του Χρήστου Μάστορα - Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση

Τι δήλωσε στους δημοσιογράφους -  «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη», σημείωσε ανάμεσα σε άλλα 

Χρήστος Μάστορας

Της Έλενας Γαλάρη

Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη του τραγουδιστή Χρήστου Μάστορα ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η δίκη, η οποία αναβλήθηκε λόγω παρέλευσης ωραρίου, θα προσδιοριστεί εκ νέου από την εισαγγελία. 

Ο Χρήστος Μάστορας μετά την αναβολή δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ήθελα να γίνει η δίκη, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».
 

