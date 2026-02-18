Συναγερμός εχει σημάνει στις αρχές λόγω της ανόδου της στάθμης του ποταμού Έβρου και του υψηλού κινδύνου πλημμυρών στην περιοχή.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε - από σήμερα έως και τη Δευτέρα - σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων , καθώς και της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Πηγή: skai.gr

