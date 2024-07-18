Σύμη: Εντοπισμός 10 αλλοδαπών - Συνελήφθησαν οι δύο διακινητές τους

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Σύμης, εντόπισαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, δέκα (10) αλλοδαπών ανδρών, υπηκόων Κουβέιτ, ενώ συνέλαβαν και δύο αλλοδαπούς διακινητές τους, έναν ηλικίας 38 ετών, υπήκοο Ουκρανίας και έναν 26χρονο υπήκοοο Ρουμανίας / Μολδαβίας.

Συγκεκριμένα, η Λιμενική Αρχή της Σύμης ενημερώθηκε για την αποβίβαση αλλοδαπών από ένα ιστιοφόρο σκάφος στην περιοχή όρμου Πέδι Σύμης. Αμέσως, ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβη στην περιοχή όπου εντόπισε το ιστιοφόρο χωρίς επιβαίνοντες καθώς και ένα βοηθητικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Αρχικά το βοηθητικό σκάφος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του Λιμενικού, ωστόσο στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και οι επιβαίνοντες του συνελήφθησαν.

Παράλληλα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής εντόπισαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή δέκα (10) αλλοδαπούς, οι οποίοι αναγνώρισαν τον 38χρονο και τον 26χρονο ως τους χειριστές - κυβερνήτες του ιστιοφόρου και ως τους διακινητές που τους μετέφεραν από την περιοχή Μαρμαρίδας Τουρκίας. Οι αλλοδαποί είχαν καταβάλλει το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων δολαρίων Η.Π.Α. (5.000$) ο καθένας.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το Ι/Φ σκάφος.

Πηγή: skai.gr

