Στον εισαγγελέα 9 συλληφθέντες για το κύκλωμα εμπορίας βρεφών Ελλάδα 21:06, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι εννέα συλληφθέντες παραμένουν έξω απο το γραφείο της εισαγγελίας και μετά την απαγγελία των κατηγοριών θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Χανίων από τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.