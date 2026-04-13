Σοκ στη Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής – Καρφώθηκε σε απορριμματοφόρο

Μια ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στη Μυτιλήνη, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, λίγο πριν τις 4:00 το πρωί, κοντά στο Γήπεδο Μυτιλήνης, οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το μηχανάκι που οδηγούσε «καρφώθηκε» με σφοδρότητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου οχήματος. Το όχημα εκείνη την ώρα εκτελούσε προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός της μηχανής δεν είχε καμία πιθανότητα επιβίωσης. Οι εικόνες στο σημείο περιγράφονται ως σκληρές, με τους διασώστες να αντικρίζουν ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο που έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα της ασφάλτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι νεαρής ηλικίας αλλοδαπός, ενώ ο οδηγός του απορριμματοφόρου συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: ταχύτητα, ορατότητα, φωτισμό, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το απορριμματοφόρο εκτελούσε την εργασία του στο συγκεκριμένο σημείο και ώρα.

Πηγή: skai.gr

