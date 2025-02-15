Σε μια μεγάλη πίστα σκέιτμπορντ μεταμορφώθηκε για σήμερα η πλατεία Κοτζιά, καθώς φιλοξενεί για πρώτη φορά τη μεγάλη γιορτή του skateboarding της Ευρώπης, το Vans Shop Riot Finals.

Στους αγώνες δίνει το «παρών» ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συνομίλησε με τους αθλητές, ενώ ανέβηκε και σε ένα σκέιτ δοκιμάζοντας τις ικανότητές του στην πίστα που έχει στηθεί.

«Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοτζιά και για πρώτη φορά έχουμε στην Αθήνα τελικούς σκέιτμπορντ, ένα πολύ σημαντικό Ολυμπιακό άθλημα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κορυφαίοι αθλητές από όλη την Ευρώπη θα έρθουν να αγωνιστούν. Και βεβαίως ένα μήνυμα κοινωνικό, τα θέματα ψυχικής υγείας. Γιατί πάνω από όλα ο πρωταθλητισμός και ο αθλητισμός είναι χαρά. Και η σημερινή εκδήλωση γίνεται στη μνήμη ενός κορυφαίου αθλητή ο οποίος αυτοκτόνησε σε νεαρή ηλικία. Γι' αυτό για τα νέα παιδιά δίνουμε ένα μήνυμα, ότι πρέπει να χαιρόμαστε όταν αθλούμαστε» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Πίστα για σκέιτμπορντ η πλατεία Κοτζιά

Σε συνδιοργάνωση με τον δήμο Αθηναίων, η Κοτζιά σήμερα λειτουργεί ως skatepark για τις ανάγκες του μεγάλου τελικού. Από τις τρεις το απόγευμα η πλατεία έχει κατακλυστεί από μικρούς και μεγαλύτερους λάτρεις του σκέιτμπορντ που προθερμαίνονται για τους τελικούς. Στην εκδήλωση και στον τελικό -που πραγματοποιείται σήμερα, αντί για την Κυριακή, λόγω καιρικών συνθηκών- θα συμμετέχει η ελληνική skate ομάδα της Vans, αλλά και γνωστοί skate riders από την Ευρωπαϊκή ομάδα, όπως οι Chris Pfanner, Doobie, Willow Voges Fernandes, Martino Cattaneo, Helena Long, Vanessa Konte και Axel Cruysberghs.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τις καντίνες θα διατεθούν στο καταφύγιο αδέσποτων του Δήμου Αθηναίων, "Σωκράτης" και για κάθε πώληση ρούχου ή παπουτσιών, άλλο ένα θα δωρίζεται Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

