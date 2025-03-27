Φωτιές σε Σάμο και Χίο - Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες

Φωτιές ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Λέκκα της Σάμου, καθώς και στην Καλαμωτή της Χίου, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στη Σάμο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και εθελοντές πυροσβέστες.

Samos24

Στη Χίο, κινητοποιήθηκαν επίσης 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την Πυροσβεστική και στις δύο φωτιές, ωστόσο δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή για την ώρα.

Η εικόνα που έχουν οι πυροσβέστες προς το παρόν είναι καλή.

Πηγή: skai.gr

