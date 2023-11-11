Πέθανε ο πρώην δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος

Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών ο πρώην δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, μετά από σύντομη, σκληρή αλλά άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Φώτης Χατζηδιάκος γεννήθηκε στη Ρόδο το 1959. Ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ (1981) και από το 1983 εργάστηκε ως δικηγόρος Ρόδου, παρ' Αρείω Πάγω. Επίσης, ήταν πτυχιούχος πολιτικών επιστημών του ΑΠΘ (2001) και κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2008). Παντρεμένος με την κρητικής καταγωγής συμβολαιογράφο Ρόδου, Αγάπη Καλομοίρη, απέκτησαν ένα γιο, τον Στέργο.

Η ενασχόληση του Φώτη Χατζηδιάκου με τα κοινά ξεκίνησε το 1999 όπου και διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος Δωδεκανήσου έως το 2002, ενώ για τα επόμενα πέντε χρόνια προήδρευσε του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Την τριετία 2007-2010 ο Φώτης Χατζηδιάκος ήταν Αντινομάρχης Ανάπτυξης & Συγκοινωνιών, Πρωτογενούς Τομέα και συνέχισε ως αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το 2014, εξελέγη δήμαρχος Ρόδου, θέση που υπηρέτησε όντας παράλληλα και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου. Από το 2019 μέχρι και σήμερα, ήταν δημοτικός σύμβουλος Ρόδου, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του 2023, ο Φώτης Χατζηδιάκος συμμετείχε ως υποψήφιος βουλευτής Δωδεκανήσου με το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

