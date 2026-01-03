Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική, πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα προσωρινής διαμονής στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Μάρνης, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτίριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και τον ένα με το κλιμακοφόρο όχημα. Οι ένοικοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου προσωρινής διαμονής στην Αθήνα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 2, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.