Επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ανθρώπων από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε στη Μάρνης, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο - Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο

Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική, πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα προσωρινής διαμονής στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Μάρνης, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτίριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και τον ένα με το κλιμακοφόρο όχημα. Οι ένοικοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγερ.

TAGS: Πυρκαγιά Κέντρο Αθήνας απεγκλωβισμός Πυροσβεστική
