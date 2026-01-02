Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν οι φοιτητές για την εφαρμογή του μέτρου των διαγραφών από τα πανεπιστήμια, κάνοντας λόγο για «σκάνδαλο» που στοχεύει στην ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και όχι στην αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τη διαγραφή 308.000 φοιτητών, ο Δημήτρης Δασκαλάκης, φοιτητής στο 5ο έτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου HMMY, μίλησε στο Orange Press Agency.

«Μέτρο άδικο και άχρηστο, σπουδές υπό όρους»

«Είδαμε και με την ανακοίνωση του υπουργείο Παιδείας ότι έχουν εφαρμοστεί κανονικά οι διαγραφές φοιτητριών και φοιτητών που προσπαθούσε εδώ και πολλά χρόνια, με νύχια και με δόντια, να εφαρμόσει στα πανεπιστήμιά μας. Δεν παύουμε να μιλάμε για ένα σκάνδαλο και προφανώς για ένα μέτρο το οποίο από μόνο του, πέρα από άδικο, είναι και εντελώς άχρηστο», τόνισε ο κ. Δασκαλάκης. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή «δεν έρχεται να αναβαθμίσει τα πανεπιστήμια σε καμία περίπτωση, αλλά πετάει έξω φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους και οι οποίοι έχουν προβλήματα».

Σε εκείνο το σημείο ο Δημήτρης Δασκαλάκης υπογράμμισε ότι το μέτρο των διαγραφών «έρχεται να διαμορφώσει ένα πανεπιστήμιο όπου θα σπουδάζουμε υπό συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι δεν υπήρχαν μέχρι στιγμής. Γιατί οι διαγραφές σημαίνει ότι αύριο - μεθαύριο θα πρέπει να σκεφτούμε δυο και τρεις φορές αν θα κάνουμε άλλα πράγματα που υποτίθεται ότι κάνει ένας φοιτητής. Και μιλάω για τον ελεύθερο χρόνο, μιλάω για άλλες ασχολίες, μιλάω για τον προβληματισμό και την αμφισβήτηση που ούτως ή άλλως είναι συστατικό στοιχείο του πανεπιστημίου εν γένει».

Η στόχευση προς τα ιδιωτικά κολέγια

Ο φοιτητής του ΕΜΠ συνέδεσε άμεσα τις διαγραφές με την προώθηση των ιδιωτικών κολεγίων, χαρακτηρίζοντάς το ως τον βασικότερο στόχο της μεταρρύθμισης. «Είναι πασιφανές ότι βγήκε άρθρο, μία μέρα αφού εφαρμόστηκαν οι διαγραφές, που λέει ότι ‘παιδιά αν θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας, μπορείτε βεβαίως να πάτε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να πληρώσετε λεφτά και να πάρετε ένα πτυχίο’», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε μάλιστα πως η ποιότητα αυτών των πτυχίων είναι αμφίβολη, καθώς πολλά ιδιωτικά ιδρύματα «ακυρώνονται δεξιά και αριστερά επειδή δεν έχουν μέλη ΔΕΠ και προγράμματα σπουδών».

Παράλληλα, κατήγγειλε τη μεθόδευση του υπουργείου να ανακοινώσει τις διαγραφές εν μέσω εορτών, τακτική που, όπως είπε, ακολουθήθηκε και κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο κίνδυνος για τις σχολές 5ετούς φοίτησης

Τέλος, ο κ. Δασκαλάκης προειδοποίησε για το τι έρχεται, φέρνοντας ως παράδειγμα σχολές με υψηλό βαθμό δυσκολίας. «Σε σχολές όπως το Φυσικό ή το Μαθηματικό που έχουν μέσο όρο φοίτησης τα 7,5 και 8 χρόνια, το να διαγράφεται κάποιος στο 6ο του έτος σημαίνει πολύ απλά ότι ένας μέσος φοιτητής τώρα, δεν έχει προλάβει να τελειώσει τις σπουδές του με τίποτα», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας πως οι φοιτητικοί σύλλογοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους.

​ Υπουργείο Παιδείας: «Η φοιτητική ιδιότητα δεν ισχύει εφ’ όρου ζωής»

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι την 31η Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της εκκαθάρισης, η οποία αφορούσε φοιτητές που εισήχθησαν σε τετραετή προγράμματα πριν το 2017 και δεν πληρούσαν τα κριτήρια παράτασης.

Η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε σχετικά: «Για δεκαετίες, το καθεστώς των ανενεργών φοιτητών αδικούσε τους πάντες: τα Ιδρύματα που δεν μπορούσαν να προγραμματίσουν, τους ενεργούς φοιτητές που κοπίαζαν και κυρίως τους ίδιους τους νέους μας, που έμεναν εγκλωβισμένοι».

Η κυρία Ζαχαράκη επισήμανε ότι το πλαίσιο δεν είναι άκαμπτο, καθώς «προβλέπει ρητά εξαιρέσεις και ευελιξία για όσους εργάζονται, για όσους έχουν προβλήματα υγείας ή σοβαρές οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις», τονίζοντας ωστόσο ότι «η φοιτητική ιδιότητα δεν ισχύει εφ’ όρου ζωής σε κανένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο».

Τέλος, ο αρμόδιος υφυπουργός, Νίκος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι με τους επικαιροποιημένους καταλόγους «τα Πανεπιστήμια αποκτούν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και πόρους», χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως βήμα για τη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.