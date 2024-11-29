Γιατρός καταδικάστηκε από το Εφετείο για τον θάνατο 24χρονου από την Κεραμωτή Καβάλας, μετά από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, τον Μάιο του 2017.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε (εκ νέου) ένοχο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 3 ετών, εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ/την ημέρα (από εξαγοράσιμη ποινή 4 ετών στο πρωτόδικο δικαστήριο).

Πρόκειται για τον γιατρό που κατέστη κατηγορούμενος και για τον θάνατο της 14χρονης από την Επανομή Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2021, έπειτα από ανάλογο χειρουργείο, υπόθεση για την οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αντιμετωπίζοντας την πράξη της θανατηφόρας έκθεσης και του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος να μην συμμετάσχει σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Ο ίδιος, σύμφωνα με έγγραφα που αναγνώστηκαν στο δικαστήριο, "μετράει" ήδη μία αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση (φυλάκιση 3 ετών) για το θάνατο 42χρονης κατόπιν παρόμοιου χειρουργείου.

«Έχω εμπειρία 20 ετών και ασχολούμαι αποκλειστικά με τον γαστρικό δακτύλιο- την έχω κάνει 2.500 φορές αυτή την επέμβαση. Δυστυχώς ανέπτυξε επιπλοκές που ήταν θανατηφόρες και έχασε τη ζωή του», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κατηγορούμενος γιατρός, κατά την απολογία του για την περίπτωση του 24χρονου υπέρβαρου, τονίζοντας ότι προέβη σε όλες τις ιατρικές ενέργειες που επιτάσσει η επιστήμη του.

Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο αθώωσε έναν γιατρό από το νοσοκομείο της Καβάλας, όπου είχε διακομιστεί ο παθών μετά τις επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στην υγεία του (είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε φυλάκιση 20 μηνών, με 3ετή αναστολή).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

