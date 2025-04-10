Θεσσαλονίκη: Γιατροί καταγγέλλουν ελλείψεις προσωπικού στα Κέντρα Υγείας

Σημαντικά κενά σε ιατρικό προσωπικό και αυξημένες λειτουργικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν Κέντρα Υγείας στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές, όπως σημείωσε, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΠΦΥ (πρώην ΙΚΑ) Βορείου Ελλάδος, Νικολέτα Μανιάτη.

Ανέφερε ότι στο Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού, οι γιατροί μειώθηκαν από 218 το 2014 σε μόλις 39 σήμερα, ότι η πρόσφατη προκήρυξη για 52 θέσεις δεν επαρκεί για τα 311 Κέντρα Υγείας της χώρας, ενώ το 80% των γιατρών στη Θεσσαλονίκη εργάζονται ως επικουρικοί, χωρίς προοπτική μονιμότητας.

Παράλληλα, σημείωσε οι μετακινήσεις γιατρών από τα Κέντρα Υγείας στα νοσοκομεία δυσχεραίνουν την πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Αντισυνταγματική χαρακτήρισε ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Ηλίας Σαρακενίδης την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, που τροποποιεί το εργασιακό καθεστώς των γιατρών ΙΔΑΧ του πρώην ΙΚΑ, με συνέπεια 2.500 από αυτούς να χάνουν την αποζημίωση συνταξιοδότησης και να μην δικαιούνται το εφάπαξ γιατί δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσία, όπως είπε.

