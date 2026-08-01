Στον απεγκλωβισμό 12 ατόμων από την παραλία Πόρτο Γερμενό Βιλίων προχώρησαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού και πλοιαρίου της Πυροσβεστικής.

Οι 12 απεγκλωβισθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο Αλεποχώρι, ενώ στην περιοχή παραμένουν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, σκάφος της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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