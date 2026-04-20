Στο storytelling των καιρών μας, λίγες είναι οι ιστορίες που καταφέρνουν να είναι απόλυτα σύγχρονες και ταυτόχρονα διαχρονικές, αγγίζοντας και μαγνητίζοντας όλες τις γενιές. Και αυτή την έλξη προς το σύνολο του κοινού ελάχιστοι δημιουργοί έχουν καταφέρει να την κατακτήσουν.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους δημιουργούς, συνδυάζοντας τις ιδιότητες του σκηνοθέτη, του παραγωγού και του ηθοποιού και έχοντας υπογράψει μερικές από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ.

Ο παραγωγός-ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Make-It Productions, με τη μοναδική του προσέγγιση στη δημιουργία θα προσθέσει αναμφίβολα νέα διάσταση στα καινούργια project του ΣΚΑΪ.

Πάντα δίπλα τους, η σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου, με πλούσια εμπειρία και αναγνωρισμένο έργο στον τομέα της τηλεόρασης. Με ικανότητα να δημιουργεί συναρπαστικές ιστορίες και χαρακτήρες που αγγίζουν τις καρδιές του κοινού.

Μια δοκιμασμένη και απόλυτα επιτυχημένη ομάδα, που φέτος κλείνει 15 χρόνια συνεργασίας, έχει ξεχωρίσει και διακριθεί στην ελληνική μυθοπλασία, με το κοινό να τους ακολουθεί πιστά σε κάθε νέο τους τηλεοπτικό ταξίδι.

Μετά τις «8 Λέξεις» που προβλήθηκε με επιτυχία από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ για δύο χρονιές, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου επιστρέφουν τη νέα σεζόν με δυο φιλόδοξα projects. Τις «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ», μια συναρπαστική ιστορία που στοχεύει να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια του prime time και μια ακόμα καθημερινή σειρά-έκπληξη με τίτλο «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ».

Η επιστροφή του Ανδρέα Γεωργίου και της ομάδας του στον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί και την επιστροφή της μυθοπλασίας στον προγραμματισμό του.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα.

Πηγή: skai.gr

