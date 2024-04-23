Συνελήφθησαν σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), Νοτίου Αιγαίου του Πυροσβεστικού Σώματος, τρεις αλλοδαποί, ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασική έκταση πλησίον της Επαρχιακής οδού Παροικιάς - Νάουσας στο νησί της Πάρου.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για τρεις άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής, οι οποίοι έκαναν εργασίες καθαρισμού χωρίς να έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στους τρεις άνδρες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξίας 500 ευρώ.

Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

