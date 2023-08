Πέθανε η αγαπημένη τραγουδίστρια Λιζέτα Νικολάου Ελλάδα 11:23, 11.08.2023 linkedin

Η τραγουδίστρια είχε σοβαρό ατύχημα προ ολίγων ημερών - «Πόσο κρίμα Πόσο κρίμα. Καλό ταξίδι Λιζετάκι μου, όπως σου έλεγα πάντα» ανέφερε η Ελένη Δήμου σε ανάρτησή της