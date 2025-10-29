Περίπου 285.000 φοιτητές θα διαγραφούν από τα μητρώα των ελληνικών πανεπιστημίων τον Δεκέμβριο, καθώς έχουν ξεπεράσει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών της σχολής τους, αλλά και την παράταση που έδωσε ο νόμος (5224) του 2025.
Στον αντίποδα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, περισσότεροι από 30.000 φοιτητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον και άρα μπορούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που δίνει ο νόμος για να αποφοιτήσουν.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι φοιτητές των πανεπιστημίων με έτος εισαγωγής το 2016 ή παλαιότερα, διαγράφονται αυτοδικαίως από το τμήμα τους δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025.
Δυνατότητα παράτασης ή εξαίρεσης δίνεται μόνο μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών και εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
