Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στο Άγιος Όρος - Προηγήθηκε σμήνος δονήσεων έως 3,5 Ρίχτερ

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπιστηκε στα 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα

Σεισμός στο Άγιο Όρος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:11 στην περιοχή του Άγιου Όρους.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπιστηκε στα 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών. Το δε εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 12 χιλιόμετρα.

Άγιο όρος

Είχε προηγηθεί σμήνος σεισμών στην περιοχή, με τον μεγαλύτερο να καταγράφεται στους 3,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

