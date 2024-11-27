Επιστροφή στις Ρίζες

Η ελληνική διατροφή στο πέρασμα των αιώνων. Από τους πρώτους, άγριους σπόρους, μέχρι το πιάτο μας σήμερα. Ο Άρης Πορτοσάλτε με επιστήμονες από όλα τα ερευνητικά πεδία, παρουσιάζουν την ιστορία της διατροφής μας. Μια ιστορία, ταυτόσημη με την εξέλιξή μας.

Εποχή του Χαλκού. Κάπου μεταξύ του 7.000π.Χ και 3.500π.Χ. Αρχίζουν και αλλάζουν οι συνήθειες του ανθρώπου. Εμφανίζεται η ελιά, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ στη Β. Ελλάδα εμφανίζεται το κεχρί.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες για χιλιάδες χρόνια έχουν ως συνέπεια την έναρξη της μείωσης των δασών. Ευρήματα για τα πρώτα μεγάλα φαγοπότια.

Η Τάνια Βαλαμώτη, Καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχολιάζει τη νέα τάση επιστροφής σε καλλιέργειες σπόρων της προϊστορικής περιόδου.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη Περιεχομένου - Παραγωγής: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Δημήτρης Γιαγτζόγλου

Πηγή: skai.gr

