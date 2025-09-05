Λογαριασμός
Aνδρας απειλεί να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

Aνδρας ανέβηκε στο περβάζι και απειλεί να πέσει. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, διαπραγματευτής και 9 πυροσβέστες με ειδικό στρώμα διάσωσης

Περιπολικό με φάρο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (05/09) στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, όπου περίπου στις 6 ένας άνδρας, αφού ανέβηκε στο περβάζι του κτηρίου, απειλεί ότι θα πέσει στο κενό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθεί να τον μεταπείσει. Παράλληλα, στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που έχουν αναπτύξει ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλεί να πέσει ο άνδρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

