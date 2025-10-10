Νέες λεπτομέρειες από την επίθεση με μαχαίρι σε δωδεκάχρονο στην Τρίπολη

Η αγριότητα του νέου περιστατικού βίας μεταξύ ανηλίκων, έχει σοκάρει ακόμα και τους γιατρούς που βρέθηκαν μπροστά στα τραύματα του 12χρονου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από συμμαθητή του στην Τρίπολη.

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε σε κάμερα, στην οποία φαίνεται το θύμα να τρέχει να σωθεί από το μαχαίρι του 13χρονου, φωνάζοντας βοήθεια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τα δύο παιδιά ήταν φίλοι και τσακώνονταν κάθε ημέρα ενώ ο 13χρονος φέρεται να ήταν θύμα εκφοβισμού.

Το θύμα, το οποίο αρχικά μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθώς έφερε σοβαρά αιματώματα από απανωτές μαχαιριές και χτυπήματα στο λαιμό και υπήρχε -σύμφωνα με ιατρικές πηγές από το Νοσοκομείο, περίπτωση να επηρεαστεί ο αεραγωγός. Υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε κάταγμα στο οστό πίσω από το μάτι κάτι που έχει επηρεάσει την όρασή του.

Πλέον η εικόνα του είναι βελτιωμένη και μεταφέρεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του «Παίδων».

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Παράλληλα, ο 13χρονος απολογήθηκε στον ανακριτή της Τρίπολης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενώ θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα κοινωνικό πρόγραμμα.

Τέλος, σε βάρος των γονέων των δυο μαθητών σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.