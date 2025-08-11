Μοναστήρι διεκδικεί το μισό… χωριό: «Στον αέρα» εκτάσεις και ακίνητα στον Αγ. Γιώργο Νηλείας

Στα δικαστήρια, ως φαίνεται, θα «λύσουν» τις διαφορές τους ο δήμος Νοτίου Πηλίου με τη Μονή Ταξιαρχών, η οποία, σύμφωνα με τον πρώτο, επικαλούμενη σχετική συμβολαιογραφική πράξη έσπευσε να δηλώσει ως ιδιοκτησία της στο Κτηματολόγιο δημοτικές εκτάσεις και ακίνητα, που ανήκουν «πάππου προς πάππου» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου και Καλών Νερών.

Μεταξύ των εκτάσεων των οποίων πλέον το ιδιοκτησιακό τίθεται υπό αμφισβήτηση περιλαμβάνονται το γήπεδο και το νεκροταφείο του χωριού στον Αγ. Γεώργιο, αλλά και ακίνητο στα Καλά Νερά, όπου τώρα είναι σε εξέλιξη κατασκευής η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των Καλών Νερών!

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου επικρατεί αναβρασμός. Αμέσως κινήθηκαν οι διαδικασίες για την υποβολή αντιρρήσεων, μετά το πράσινο φως που άναψαν το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, λαμβάνοντας τις απαιτούμενες αποφάσεις εναντίωσης.

Η τοπική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου και εν γένει η τοπική κοινωνία είναι ανάσταση και εξοργισμένη, καθώς, όπως λένε, η Μονή έρχεται μετά από 150 χρόνια να διεκδικήσει εκτάσεις, κτίσματα, γήπεδα, νεκροταφεία που τόσα χρόνια με δικές του δαπάνες συντηρούσε ο Δήμος και επί των οποίων έχει ανεγείρει κτίσματα και έχει προβεί σε δαπάνες.

Μάλιστα, κατά πληροφορίες, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, πρόκειται στο αμέσως χρονικό διάστημα να προβεί σε ανάκληση παραχώρησης της ίδιας της Μονής, μετά των κτιρίων της και του περιβάλλοντος χώρου και επανάκτηση του συνόλου της Μονής στον Δήμο.

Πηγή: skai.gr

