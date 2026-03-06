Οκτώ περιστατικά διάσωσης μεταναστών σημειώθηκαν σήμερα, νότια της Κρήτης, σε θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά της Γαύδου και των Καλών Λιμένων με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή να προχωρά στην περισυλλογή συνολικά περίπου 400 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα σε έξι περιστατικά ανοιχτά της Γαύδου διασώθηκαν 313 αλλοδαποί από πλωτά ενώ σε άλλα δύο ανοιχτά των Καλών Λιμένων ακόμη 87 άτομα.

Εξάλλου, σε ανάλογες επιχειρήσεις χθες, σύμφωνα με το Λιμενικό, καταγράφηκαν τέσσερα διαφορετικά περιστατικά διάσωσης νότια της Κρήτης με την περισυλλογή συνολικά 277 αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, δύο περιστατικά σημειώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, όπου περισυνελέγησαν 106 αλλοδαποί, ενώ άλλα δύο περιστατικά καταγράφηκαν στην περιοχή των Καλών Λιμένων με τη περισυλλογή 132 ατόμων αντίστοιχα.

Παράλληλα, σε ακόμη ένα περιστατικό που στην Ιεράπετρα, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στην περισυλλογή 39 αλλοδαπών που είχαν αποβιβαστεί στην περιοχή.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι διασωθέντες μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

