Στο νοσοκομείο 74χρονος που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στο Μεσολλόγι

O άνδρας κινούνταν με το δίκυκλό του όταν δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων με αποτέλεσμα να πέσει από το μηχανάκι