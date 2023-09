Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο - Ωρωπού - Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις Ελλάδα 16:20, 16.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές