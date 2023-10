Συνολικά 2.483 κλήσεις έχει λάβει το Κέντρο Επιχειρήσεων στη Μαγνησία σχεδόν μέσα σε μία εβδομάδα Ελλάδα 11:26, 03.10.2023 linkedin

Επιπλέον, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 625 αντλήσεις υδάτων, ενώ μεταφέρθηκαν 312 άτομα σε ασφαλή σημεία