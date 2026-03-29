«Στον Άγιον Όρος εδώ και 22 μήνες έχουμε μια σεισμική δραστηριότητα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, από ένα συγκεκριμένο ρήγμα, το οποίο προκαλεί συνεχείς εξάρσεις και υφέσεις. Έχουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον επτά διεγέρσεις και άλλες τόσες υφέσεις», υποστήριξε ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

«Έχουμε να κάνουμε με μια σεισμικότητα μικρών μεγεθών. Ο μεγαλύτερος ήταν πριν ένα χρόνο περίπου, της τάξεως των 5,3 βαθμών. Οι υπόλοιποι εκατοντάδες σεισμοί σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 22 μηνών έχουν μικρότερα μεγέθη», συμπλήρωσε, ενώ στη συνέχεια εξήγησε πως πρόκειται για ένα υποθαλλάσιο ρήγμα, που τα χαρακτηριστικά του δεν είναι γνωστά, διότι δεν είναι στη στεριά, για να μπορεί να επιτευχθεί πλήρης διάγνωση.

Αναφορικά με τις Μονές, ο Ευθύμης Λέκκας είπε: «Είναι πολύ παλιά κτίρια αφενός, αφετέρου είναι πάρα πολύ ανθεκτικά, διότι εδώ και αρκετούς αιώνες έχουν υποστεί αλλεπάλληλες σεισμικές δραστηριότητες και έχουν δείξει ότι αντέχουν. Εκείνο το οποίο φοβάμαι είναι τα συνοδά κτίρια, δηλαδή τα κτίρια που είναι συνοδά στον κύριο όγκο των μοναστηριών. Οι αποθήκες, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και μη συντηρημένα κτίρια».

Πηγή: skai.gr

