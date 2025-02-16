Συναγερμός σήμανε αργά, το απόγευμα της Κυριακής, στη Λάρισα για πτώση γυναίκας από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, το συμβάν σημειώθηκε περί τις 7:30 μ.μ. με τις Αρχές να καλούνται στο σημείο και να εντοπίζουν τη γυναίκα να κείτεται στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η γυναίκα φέρεται να έπεσε από τον πέμπτο όροφο. Διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν διαπιστώσει το θάνατό της.

Οι Αρχές αρχικά εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και έψαχναν για την παρουσία ενός άνδρα, ωστόσο, καθώς οι ώρες προχωρούσαν σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες εντοπίζονται αρκετές ενδείξεις για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

«Άκουσα φωνές, φασαρία. Άκουσα κάποια στιγμή και βοήθεια αλλά δεν μπορώ να πω ότι [η έκκληση για] βοήθεια ήταν από την εκλιπούσα η ενδεχομένως από τη μητέρα της».

Αυτά ανέφερε στα ΜΜΕ κάτοικος της περιοχής για τη θανατηφόρα πτώση γυναίκας από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι άκουσε κάποιον να φωνάζει «θα τον πιάσω θα τον σκοτώσω» τονίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά κάτι».

