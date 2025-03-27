Για την εικόνας εγκατάλειψης στο ενετικό κάστρο της Αντιμάχειας στην Κω μίλησε στον ΣΚΑΪ ο φωτογράφος Γιώργος Παπαποστόλου.

Σύμφωνα με τον φωτογράφο, τα τελευταία χρόνια το εντυπωσιακό κάστρο – που την θερινή περίοδο επισκέπτονται πλήθη τουριστών - έχει αφεθεί στην τύχη του, χωρίς μάλιστα να υπάρχει καν φύλαξη στον ιστορικό χώρο.

Το μεσαιωνικό κάστρο – φρούριο χτίστηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες σε έξι διαφορετικές φάσεις, από τα μέσα του 1300 μέχρι και τον 19ου αι., την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Σταθμός στην ιστορία του στάθηκε η «αντοχή» του στην πολιορκία των Τούρκων το 1457, όπου σώθηκαν 25.000 πολιορκούμενοι με τους πολιορκητές να αποχωρούν κατακαίγοντας το νησί. Σύμφωνα με το kos4all.com, ο καταστροφικός σεισμός του 1493 κατεδάφισε το κάστρο που επισκευάσθηκε και ίσως και επεκτάθηκε από τους Ιππότες

Μέσα στο κάστρο, εκτός από το οικόσημο του Μεγάλου Μάγιστρου P. d’ Aubusson και αυτό του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη σώζονται οι εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νικολάου.

Πηγή: skai.gr

