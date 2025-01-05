Λογαριασμός
Διοικητής νοσοκομείου Κορίνθου για θάνατο Σημίτη: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μας χωρίς τις αισθήσεις του

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης μεταφέρθηκε στις 7:30 το πρωί της Κυριακής στο Νοσοκομείο Κορίνθου 

διοικητής

«Στις 7:30 περίπου διακομίσθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης, και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του», είπε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Γρηγόρης Καρπούζης. 

Ερωτώμενος για τα αίτια θανάτου του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Καρπούζης απάντησε πως δεν είναι ακόμη γνωστά. 

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου: «Σήμερα και περί ώρα 7:30 περίπου διακομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης που δυστυχώς απέβη άκαρπη και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου μας εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του». 
 

Πηγή: skai.gr

