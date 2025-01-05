«Στις 7:30 περίπου διακομίσθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης, και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του», είπε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Γρηγόρης Καρπούζης.

Ερωτώμενος για τα αίτια θανάτου του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Καρπούζης απάντησε πως δεν είναι ακόμη γνωστά.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου: «Σήμερα και περί ώρα 7:30 περίπου διακομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης που δυστυχώς απέβη άκαρπη και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου μας εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του».



Πηγή: skai.gr

