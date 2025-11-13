Λογαριασμός
Θλίψη στο Κιλκίς: 40χρονος κρεοπώλης τραυματίστηκε θανάσιμα με τον μπαλτά

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα στη μηριαία αρτηρία με τον μπαλτά, ενώ δούλευε μέσα στο κρεοπωλείο του - Κατέληξε στο νοσοκομείο

Ένας 40χρονος κρεοπώλης σε χωριό του Κιλκίς έχασε τη ζωή του,  όταν τραυματίστηκε θανάσιμα στη μηριαία αρτηρία με τον μπαλτά, ενώ δούλευε μέσα στο κρεοπωλείο του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 40χρονος από το Μαυρονέρι διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στην οικογένειά του στο πένθος και την κοινωνία του χωριού του στη θλίψη. 

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα ενώ οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός ερευνώνται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, eidiseis.gr

Πηγή: skai.gr

