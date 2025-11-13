Ένας 40χρονος κρεοπώλης σε χωριό του Κιλκίς έχασε τη ζωή του, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα στη μηριαία αρτηρία με τον μπαλτά, ενώ δούλευε μέσα στο κρεοπωλείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 40χρονος από το Μαυρονέρι διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στην οικογένειά του στο πένθος και την κοινωνία του χωριού του στη θλίψη.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα ενώ οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός ερευνώνται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, eidiseis.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.