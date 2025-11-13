Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας απηύθυνε μέσα από τον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, κατά την αρχή της παρουσίας του στην πρωινή εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Όπως είπε ο ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη:

«Είχαμε μια περιπέτεια. Επειδή ακούμε πολλά για το ΕΣΥ και επειδή έζησα το Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ έντονα τους τελευταίους μήνες, στον Ευαγγελισμό και στο Ιπποκράτειο πρόσφατα, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον καρδιολόγο τον Άρη τον Ανδρουλάκη και σε όλο το προσωπικό του Ιπποκρατείου, χωρίς να πούμε τίποτα σε κανέναν. Δεν έχω πάρει κανένα τηλέφωνο, το ξέρουν όλοι. Μας βοήθησαν τόσο πολύ αυτές τις μέρες, που είχε πλησιάσει πολύ στον κίνδυνο η κατάσταση. Είδα πώς είναι η κατάσταση στο Ιπποκράτειο με τα καλά και τα άσχημα, αλλά το προσωπικό εκεί δίνει μια μεγάλη μάχη καθημερινά και γίνονται κάποιες βελτιώσεις κάθε φορά που επισκεπτόμαστε αυτό το νοσοκομείο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ».

