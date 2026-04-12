Καβάλα: Δεν είχε δίπλωμα ο οδηγός και πατέρας του 3χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες, Μεγάλο Σάββατο, σε περιοχή του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα, με ένα 3χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο έξω από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο μοιραίο όχημα επέβαιναν επίσης οι γονείς του παιδιού και το αδερφάκι του ενώ όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της το τρίχρονο παιδί στη θέση του συνοδηγού, όταν το ΙΧ τους συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 51χρονος. Επίσης, έγινε γνωστό πως ο πατέρας του παιδιού και οδηγός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Στις 11 Απριλίου στις 12:48, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης-Σερρών, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος και επέβαιναν μία 27χρονη και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός ανηλίκου και τον τραυματισμό των υπολοίπων επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος οδηγός στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας».



Πηγή: skai.gr

