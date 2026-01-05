Στη σύλληψη ενός 15χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα προχώρησε η αστυνομία έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη που εκτυλίχθηκε γύρω στις 20.30 την Κυριακή (4/01) στο Κερατσίνι.

Συγκεκριμένα, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν χθες βράδυ στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως μια μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα με δύο αναβάτες.

Ο ανήλικος οδηγός αγνόησε σήμα των αστυνομικών να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και έγινε καταδίωξη.

Περίπου στο ύψος της οδού Μαδυτού οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής εγκλωβίστηκαν και ο συνεπιβάτης διέφυγε πεζός. Την ίδια στιγμή, ο οδηγός για να απεγκλωβιστεί έκανε οπισθοπορεία χτυπώντας την μοτοσικλέτα των αστυνομικών, προκαλώντας της φθορές.

Τελικά οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 15χρονο οδηγό της μηχανής η οποία είχε κλαπεί από τις 12 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.