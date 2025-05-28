Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δυο ΙΧ κι ένα φορτηγό, το οποίο και προσέκρουσε σε εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να μείνει μόνο μια λωρίδα ανοιχτή.

Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος της οδού Αναστάσεως στον Χολαργό έως την Αττική Οδό. Προτείνεται στους οδηγούς να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά τον άξονα Κατεχάκη-Κανελλοπούλου-Μεσογείων, προκειμένου να αποφύγουν το μεγάλο μποτιλιάρισμα που έχει δημιουργηθεί

Πηγή: skai.gr

