Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή Ανω Μερά Φολεγάνδρου όταν υδροσίφωνας έκανε την εμφάνισή του, όπως φαίνεται στο βίντεο του cyclades24.gr.

Οι υδροσίφωνες (waterspouts) είναι κατακόρυφες δίνες που σχηματίζονται κάτω από καταιγιδοφόρα νέφη και αλληλεπιδρούν με την υδάτινη επιφάνεια, συνήθως θαλασσινή.

Ενώ μοιάζουν με τους ανεμοστρόβιλους (tornadoes), δεν έχουν πάντα τον ίδιο μηχανισμό δημιουργίας.

Στη Μεσόγειο, τέτοιου είδους φαινόμενα δεν είναι άγνωστα, αν και παρατηρούνται συχνότερα σε τροπικές περιοχές ή σε περιοχές με μεγάλη θερμική αντίθεση.

Δύο βασικές κατηγορίες υδροσιφώνων:

Καταιγιδογενείς υδροσίφωνες: Δημιουργούνται από έντονες καταιγίδες και είναι πιο σπάνιοι, με μηχανισμούς όμοιους με αυτούς των ανεμοστρόβιλων.

Μη καταιγιδογενείς υδροσίφωνες: Είναι πιο συχνοί, σχηματίζονται συνήθως σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και έχουν λιγότερη ένταση.

Πώς σχηματίζονται;

Η δημιουργία ενός υδροσίφωνα εξαρτάται από διάφορες ατμοσφαιρικές και θερμοδυναμικές συνθήκες:

Η ύπαρξη θερμού και υγρού αέρα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Ψυχρότερος αέρας στις ανώτερες ατμοσφαιρικές στάθμες.

Στροβιλισμός και ανοδικές κινήσεις του αέρα, που σχηματίζουν τον χαρακτηριστικό στροβιλισμό.

Αν και οι υδροσίφωνες μπορεί να φτάσουν ταχύτητες ανέμου παρόμοιες με αυτές των ανεμοστρόβιλων, οι περισσότεροι είναι λιγότερο επικίνδυνοι και διαλύονται γρήγορα.

Η εμφάνιση του υδροσίφωνα στη Φολέγανδρο είναι μια υπενθύμιση για τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών και οι συχνότερες καιρικές αστάθειες μπορεί να ευνοούν την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων και στην περιοχή μας.

Η κατανόηση του φαινομένου είναι το πρώτο βήμα για την καλύτερη αντιμετώπιση και την προστασία από τυχόν κινδύνους.

