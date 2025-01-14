Η καπετάνισσα της Καλύμνου: H Eιρήνη Εργά, η μοναδική skipper του Αιγαίου

Μια γυναίκα καπετάνισσα ιστιοπλοϊκού στην Κάλυμνο δαμάζει τα κύματα ανοιχτά των Δωδεκανήσων.

Η Ειρήνη Εργά έστησε την επιχείρησή της εν πλω και την ώρα της δουλειάς της μίλησε στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Αναζητούσε τρόπο να γυρίσει στις ρίζες της και η θάλασσα της άνοιξε τον δρόμο.

Περιγράφει πως όταν κατάφερε να συγκεντρώσει τα χρήματα για την αγορά του σκάφους, ζήτημα για εκείνη υπήρξε το πού θα στήσει την επιχείρησή της.

Επέλεξε την Κάλυμνο και βασικός ήταν η ανάγκης της να είναι κοντά στην οικογένεια της.

Η Ειρήνη είχε σχέδιο και όραμα και τα κατάφερε. Διοργανώνει με το ιστιοπλοϊκό της κρουαζιέρες στα Δωδεκάνησα.

Με το σκάφος της, η δυναμική καπετάνισσα έχει ταξιδέψει ανθρώπους που λατρεύουν την ιστιοπλοΐα ή ακόμη κι άτομα που θέλουν να γνωρίσουν αυτό τον τρόπο ζωής.

Οπως αναφέρει έχει ζήσει και σε άλλες περιοχές, νησιά ακόμη και στη Γαλλία ωστόσο η Κάλυμνος νιώθει πως πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να ζει κανείς δεδομένης της ποιότητας ζωής που προσφέρει.

Πηγή: skai.gr

