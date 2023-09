Aχιλλέας Μπέος: Θα υπάρξει υδροδότηση στο Βόλο για τρεις με τέσσερις ώρες - «Για να μαζέψει ο κόσμος νερό» Ελλάδα 15:28, 07.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Μπέος περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση στο δίκτυο ύδρευσης