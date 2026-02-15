Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τα δρομολόγια από Πειραιά θα επανεξεταστούν στις 12 το μεσημέρι και από Ραφήνα και Λαύριο στις 6 το απόγευμα.

Επίσης, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από Καβάλα - Πρίνο, Αγία Μαρίνα - Στύρα και από Αλεξανδρούπολη προς Σαμοθράκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.