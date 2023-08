Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε δίχρονο κοριτσάκι στα Ιωάννινα Ελλάδα 13:29, 16.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το παιδάκι διέφυγε της προσοχής και κατεβαίνοντας στον δρόμο παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 31χρονος