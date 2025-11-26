Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε το πλαίσιο αναμόρφωσης όλων των ιατροδικαστών υπηρεσιών της χώρας, 115 χρόνια από της συστάσεως τους το 1910, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «εξαιρετικά κακή» την εικόνα που επικρατούσε στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας, προσθέτοντας ότι αυτό «δυστυχώς πιστοποιήθηκε και από τις αποφάσεις των ίδιων των δικαστηρίων που θεώρησαν ότι οι ιατροδικαστές που διενήργησαν συγκεκριμένες εξετάσεις για σοβαρές υποθέσεις δεν είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους, για να το πω σε απλά Ελληνικά».

Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης, ανέφερε:

«Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα πρότυπο το πως μπορεί να οργανωθεί μια υπηρεσία, η οποία παρουσίαζε χαρακτηριστικά πλήρους διάλυσης, διάλυσης υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε μια δομή, στην οποία ήταν ενταγμένες οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης σε όλη την χώρα, δεν υπήρχε μια δομή στο υπουργείο, στην οποία να υπάγονται και να καθοδηγούνται, και προφανώς δεν υπήρχαν δομές και στην περιφέρεια όπου λειτουργούσαν. Υπηρεσίες αυτονομημένες από την μια πλευρά αλλά και χωρίς υποστήριξη από την άλλη.

Η εικόνα της υπηρεσίας συνολικά, διαταράσσονταν πάρα πολλές φορές από τις εμφανίσεις ιατροδικαστών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και την παρουσία τους στα δικαστήρια, κυρίως σε υποθέσεις που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία και εκεί η εικόνα ήταν εξαιρετικά κακή.

Αυτό δυστυχώς πιστοποιήθηκε και από τις αποφάσεις των ίδιων των δικαστηρίων που θεώρησαν ότι οι ιατροδικαστές που διενήργησαν συγκεκριμένες εξετάσεις για σοβαρές υποθέσεις δεν είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους, για να το πω σε απλά ελληνικά».

Στην συνέχεια ο υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε:

«Αυτή η εικόνα, αυτή η κατάσταση δημιούργησε την ανάγκη να πάμε σε μια πλήρη οργάνωση, και δεν λέω αναδιοργάνωση γιατί η αναδιοργανώνεις κάτι το οποίο είναι ήδη οργανωμένο. Εδώ μιλάμε για μια οργάνωση εξ απαρχής, η οποία είχε τελικά τα εξής χαρακτηριστικά με το νόμο 5172/2025.

Δημιουργήθηκε γενική διεύθυνση στο υπουργείο και δημιουργήθηκαν περιφερειακές διευθύνσεις και τμήματα. 'Αρα αποκτήθηκε μια ραχοκοκαλιά της υπηρεσίας αυτής όπου ξέρει ο καθένας πια που υπάγεται και τι κάνει. Ο νόμος προέβλεψε ότι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν ένα συγκεκριμένο τρόπο έκδοσης ιατροδικαστικών εκθέσεων, ποια είναι τα στοιχεία που σίγουρα περιλαμβάνει μια ιατροδικαστική έκθεση, ώστε να μην έχουμε την εικόνα στα δικαστήρια, όπου ο ιατροδικαστής να ερωτάται γιατί δεν ερεύνησε αυτό το στοιχείο και να απαντάει, δεν προβλέπεται από πουθενά. Τώρα προβλέπεται.

Προβλέψαμε την τριμελή επιτροπή επαναξιολόγησης, γιατί εκθέσεις που έγιναν και δημιουργούσαν σοβαρές αμφιβολίες δεν μπορούσαν να ληφθούν με έναν τρόπο από τη μια μεριά επιστημονικά έγκαιρο και από την άλλη αποδεκτό στην ποινική διαδικασία της χώρας.

Γι' αυτή την επιτροπή ακούσαμε τα μύρια όσα, ότι είχε κάποιους περίεργους σκοπούς, όμως αυτή η επιτροπή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσει η υπηρεσία να επιτελέσει την αποστολή της ως ένα σημαντικό κρίκο στην απόδοση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Ως αποτέλεσμα της προγραμματικής συμφωνίας που συνήψε το υπουργείο Δικαιοσύνης με το Πανεπιστήμιο Πειραιά για το πως μια υπηρεσία που σας περιγράφω, τέτοια, μετά τη δομή που απέκτησε μετατρέπεται πλέον, σε μια καθολικά ψηφιακά οργανωμένη υπηρεσία.

Αυτό σημαίνει διαφάνεια και ταχύτητα. Θα δείτε πως αυτό πραγματοποιείται όχι σε ένα εικονικό σχέδιο του μέλλοντος, αλλά τώρα.

Δεν είναι μόνο αυτό που δημοσιοποιήθηκε ότι η προγραμματική σύμβαση προέβλεπε ένα νέο τρόπο πραγματοποίησης ιατροδικαστικών εξετάσεων με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, που θα διευκόλυνε πάρα πολύ το έργο των ιατροδικαστών, που είναι ένα τμήμα, αλλά η δουλειά που έκανε το Πανεπιστήμιο Πειραιά μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση, είναι το πως οργανώνεται σε πλήρη ψηφιακή βάση το σύνολο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της χώρας και πως αυτή λειτουργεί και πως διαλειτουργεί με άλλες υπηρεσίες, πως συνδέεται με άλλες υπηρεσίες, έτσι ώστε το παραγόμενο έργο να είναι αυτό το οποίο αναζητά ως υποστηρικτικό βοήθημα η ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να εκδώσει τις αποφάσεις της».

Αναφορικά με το ύψος του έργου ψηφιοποίσης των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε:

«Επειδή πολλά είχαν γραφτεί από διάφορους που αναζητούσαν περίεργες εκδοχές, αυτή η προγραμματική σύμβαση, το συνολικό ποσό είναι 751.635 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει υποχρέωση να εγκαταστήσουν πληροφοριακά συστήματα τα οποία κοστίζουν 100 χιλ. ευρώ και σε αυτό εργάστηκαν ερευνητές για όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι οποίοι πληρώθηκαν από τη σύμβαση αυτή. Αυτό το σύστημα, ίσως είναι και μια παγκόσμια πνευματική ιδιοκτησία από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά που θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει αξιοποιώντας την. Παρήχθη ένα αποτέλεσμα, το οποίο χρηματοδότησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, το Πανεπιστήμιο έκανε την επιστημονική δουλειά και τώρα παρήχθη ένα έργο μοναδικό ενδεχομένως στο κόσμο, προϊόν, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να αξιοποιηθεί».

Βίκυ Γιαβρή

Στην αρνητική εικόνα που επικρατούσε στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, αλλά και σε αυτές όπως μεταμορφωθήκαν σήμερα αναφέρθηκε η υπηρεσιακή γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Βίκυ Γιαβρή.

Ακόμη, ανέφερε η κυρία Γιαβρή ότι δεν υπήρχε μέχρι σήμερα υπηρεσιακός σχεδιασμός στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες και παρουσίασε σε φωτογραφίες το πως ήταν σε κατάσταση ερήμωσης οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες και το πως ανακαινίσθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν, ενώ ανέφερε ότι υπήρχε περίπτωση που έκανε 5 χρόνια να εκδοθεί ιατροδικαστική έκθεση.

Παράλληλα, η κυρία Γιαβρή, δήλωσε:

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιεί συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα για την αναμόρφωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, ώστε να εκσυγχρονιστούν πλήρως και να βρίσκονται δίπλα στον πολίτη στις κρίσιμες περιστάσεις.

Ήδη, συντάσσουμε κώδικα δεοντολογίας των ιατροδικαστών και πρωτόκολλα διαδικασιών:

• για την παιδική κακοποίηση,

• τη σεξουαλική κακοποίηση,

• τις μαζικές καταστροφές,

• τη διαχείριση των αγνώστων σορών και

• την οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Ακόμη, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλο πρόγραμμα προμηθειών που στοχεύει στην αναβάθμιση των χώρων και του εξοπλισμού των ιατροδικαστικών υπηρεσιών».

Το ερευνητικό πληροφοριακό σύστημα, με την χρήση τεχνίτης νοημοσύνης, δηλαδή μια ψηφιακή βάση που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες παρουσίασε ο κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Διευθυντής στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Πειραιά Ηλίας Μαγκλόγιαννης.

Αναλυτικότερα, η οργανωτική αναδόμηση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών έχει ως εξής:

-Από 1.7.2026 το νεκροτομείο της Αθήνας και του Πειραιά θα ενοποιηθεί και θα εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Αττικής (μέχρι το τέλος του μήνα αυτού θα έχει εκδοθεί από την Κτηματική Υπηρεσία η προκήρυξη για τη μίσθωση χώρου). Θα στεγαστεί σε νέο χώρο μεγάλης επιφάνειας, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

-Από 1.1.2026 θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση ιατροδικαστική υπηρεσία στην Καβάλα, η οποία θα εξυπηρετεί τους νομούς Καβάλας και Δράμας και θα υπάγεται στο τμήμα Ι.Υ. Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (έδρα Κομοτηνή).

-Από αρχές του 2026 (δεν ξέρουμε ακριβώς πότε διότι εκκρεμούν τεχνικές εργασίες) θα λειτουργεί, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα το χειμώνα και καθημερινά το καλοκαίρι, ιατροδικαστική υπηρεσία στον Πολύγυρο, η οποία θα εξυπηρετεί το νομό Χαλκιδικής και θα υπάγεται στο τμήμα Ι.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα Θεσσαλονίκη).

-Επίσης, μόνο για τα κλινικά περιστατικά, θα λειτουργεί ιατρείο επιπλέον και στα Νέα Μουδανιά.

-Ήδη από 1.11.2025 λειτουργεί με επιτυχία δύο φορές την εβδομάδα ιατροδικαστική υπηρεσία στη Χαλκίδα, η οποία εξυπηρετεί τους νομούς Ευβοίας και Βοιωτίας και υπάγεται στο τμήμα Ι.Υ. Στερεάς Ελλάδας (έδρα Λαμία).

-Ξεκινά την 18.12.2025, με χορηγία της Heal Academy, πρώτος κύκλος επιμόρφωσης των ιατροδικαστών (διημερίδα) με έμφαση στην παιδική κακοποίηση και την ψυχολογική υποστήριξη των προσερχομένων πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

