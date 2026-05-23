Ταξίδι στον χρόνο στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου που δεν γνώρισαμε ποτέ.

Το βίντεο του καναλιού FM Images Balkans με τίτλο «Ελλάδα, 1934: Ναύπλιο και Αθήνα» περιέχει σπάνια ιστορικά πλάνα από την καθημερινότητα και τα τοπία των δύο πόλεων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, με μια Αθήνα αγνώριστη, καθώς σήμερα μπορούμε να αναγνωρίσουμε αποκλειστικά τοπόσημα όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Ζάππειο, το Καλλιμάρμαρο, την Ακρόπολη, τον Εθνικό Κήπος τους στύλους του Ολυμπίου Διός και το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Η Ελλάδα των παππούδων και των γιαγιάδων μας με λούστρους και χωματόδρομους στο κέντρο. Μια Ελλάδα διαφορετική, κατά πολλούς πιο όμορφη και ανθρώπινη, και σίγουρα μια Ελλάδα που κινείται σε άλλους ρυθμούς εν μέσω μιας ταραγμένης εποχής που προοιωνίζεται δύσκολους καιρούς και τραγωδίες για τη χώρα μας και για όλη την ανθρωπότητα.

Πηγή: skai.gr

