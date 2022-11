Σχοινάς για Μαραθώνιο: Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετέχουν και λένε το δικό τους ξεχωριστό «νενικήκαμεν»

«Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετέχουν και λένε το δικό τους ξεχωριστό "νενικήκαμεν"!» σημειώνει με ανάρτησή του στο twitter ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, με αφορμή τον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

«Περισσότεροι από 45.000 ερασιτέχνες και επαγγελματίες δρομείς από 92 χώρες στην Αθήνα σήμερα για τον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο. Η δύναμη της θέλησης στα καλύτερά της. Παίρνουμε τη ζωή μας πίσω», πρόσθεσε ο κ. Σχοινάς.

More than 45,000 amateur and professional runners from 92 countries in Athens today for the 39th Authentic Marathon. The strength of the will at its best. We are getting our lives back.



Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετέχουν και λένε το δικό τους ξεχωριστό «νενικήκαμεν»! pic.twitter.com/3IpfMMcdIp